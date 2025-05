V Šentilju vlomil skozi balkonska vrata in odnesel 5.000 evrov gotovine, ročne ure, zlatnino Maribor24.si Ugotovljeno je bilo, da si je neznani storilec skozi balkonska vrata omogočil vstop, kjer je pregledal notranjost in odtujil 5.000 evrov gotovine, več kosov zlatnine in ročnih ur.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Zoran Janković

Boris Pahor