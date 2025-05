Legende brutalno udarile po Dončiću, Jamesu in Redicku Sportal Charles Barkley, Magic Johnson in Shaquille O'Neal so spregovorili po izpadu Los Angeles Lakersov v prvem krogu končnice proti Minnesoti Timberwolves. Vsi so v en glas poudarili, da so Luka Dončić in soigralci preslabo igrali v obrambi. "Razlog, da so Lakers izgubili, je v obupni obrambi," je poudaril Johnson. Barkley pa o Dončiću: "On ne more pokrivati nikogar." O'Neal pričakuje, da ne bo naslednjo sezono nič bolje.

Omenjeni Los Angeles Lakers

Luka Dončić Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Zoran Janković

Nataša Pirc Musar

Boris Pahor