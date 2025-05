Več tisoč protestnikov pred poslopjem srbske vlade #foto SiOL.net Več tisoč študentov, sindikalistov in drugih državljanov se je danes zbralo na prvomajskem protestnem shodu v Beogradu. Vlado so pozvali k spremembam delovne zakonodaje in k odgovornosti za tragedijo v Novem Sadu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ponovil, da je država storila vse, kar je lahko, in zapretil protestnikom.

Sorodno