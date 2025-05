Iran obsodil nove sankcije Washingtona SiOL.net Iran je danes obsodil nove sankcije, ki so jih proti njegovemu naftnemu sektorju v sredo napovedale ZDA, in jih označil za "ekonomski terorizem", poročajo tuje tiskovne agencije. Za soboto predviden četrti krog pogajanj med Iranom in ZDA o iranskem jedrskem programu je preložen, pa so sporočile oblasti v Omanu, ki posreduje v pogajanjih.

