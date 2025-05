Portal 24ur poroča, da se je na območju Konjiške gore zgodila nesreča, v kateri je umrl pohodnik. Po njihovih informacijah je pohodnik v popoldanskih urah na poti proti koči padel v globel, približno 40 metrov globoko. Nesrečo so jim potrdili na Policijski upravi Celje.

Na kraj so se nemudoma napotili reševalci in gasilci, vendar ponesrečenec ni več kazal znakov življenja.