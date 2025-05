Robert De Niro podpira svojo transspolno hčerko: 'Kaj je to takšnega?' 24ur.com Transspolna hči igralca Roberta De Nira je nedavno spregovorila o spremembi spola in razkrila, da so jo za tranzicijo navdušile temnopolte ženske. Čeprav se je na njene besede burno odzvala javnost, pa njen slavni oče ne razume, zakaj naj bi bila to presenetljiva novica, ob tem pa dodal, da ima rad vse svoje otroke in jih podpira pri njihovih odločitvah.

Sorodno





Omenjeni Robert De Niro Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Luka Dončić

Zoran Janković

Janez Janša

Robert Golob