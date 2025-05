Voznik začetnik divjal dvakrat več, ostal brez izpita Lokalec.si Policisti Postaje prometne policije Celje so včeraj popoldne pri izvajanju meritev hitrosti v Celju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, obravnavali voznika začetnika, ki je vozil 100 km/h. Zaradi storitve prekrška so zoper voznika začetnika, na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog Za storjen prekršek je predpisana globa v višini 750 € in stranska sankcija prenehanje veljavnosti vozniškega ...

Sorodno













Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Luka Dončić

Zoran Janković

Janez Janša

Robert Golob