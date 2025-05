Poklapani Musk prekinil molk in se primerjal z Budo Dnevnik Elon Musk je prekinil medijski molk in se sestal s približno ducatom novinarjev osrednjih medijev. Govorili so o delovanju DOGE, Musk pa je na trenutke deloval poraženo. Vseeno se je v nekem hipu ponesrečeno primerjal z Budo.

Sorodno