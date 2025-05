Prazniki v Sloveniji so dokaj nenavadni. Imamo kastni sistem prvo- in drugorazrednih praznikov. Nekateri so dneva prosti dnevi, drugi ne. Imamo tudi težave z vsebino. Takšen primer je 27. april oziroma dan upora. Posebnost v EU-ju je tudi dvodnevno praznovanje praznika dela, kar bremeni gospodarstvo. Za 27. april danes vemo, da je vsebinsko prazen praznik, kar še ne pomeni, da se na ta dan za ...