Zadel v drevo in obtičal v jarku Primorske novice V sredo okoli 16. ure je na cesti med Ribnico in Pivko osebni avtomobil zapeljal s ceste. Na kraju so policisti ugotovili, da je v nesreči samoudeležen 70-letni voznik. Reševalci so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer so mu policisti odredili strokovni pregled na alkohol in zdravila.

