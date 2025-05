Modna ikona Donatella Versace dopolnila 70 let 24ur.com Po tragični smrti brata in zaupnika, tedaj 50-letnega Giannija Versaceja, se je zdelo, da je zgodba modne hiše Versace končana, a je Donatella stopila iz bratove sence in kot kreativna direktorica nemudoma prevzela odgovornost. Po nemalo težavah je dobila status modne matriarhinje.

