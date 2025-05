Po streljanju na Švedskem izpustili najstnika in pridržali štiri nove osumljence N1 Po torkovem strelskem napadu v švedskem mestu Uppsala, v katerem so bile ubite tri osebe, je policija izpustila doslej osumljenega 16-letnika in pridržala štiri osebe. Med njimi je tudi domnevni strelec.

