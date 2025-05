Zavod GO! 2025 pozivajo k takojšnjemu preklicu izpusta 1000 balonov Primorske novice Okoljske organizacije iz Slovenije in Italije opozarjajo, da načrtovani izpust približno 1000 balonov iz eko lateksa v nebo, predviden za 5. maj 2025 v sklopu dogodka Otročje lahko in Syum-ballo (GO! 2025), predstavlja neposredno grožnjo naravi in je popolnoma neskladen z evropskimi okoljskimi vrednotami. Umetniška gimnazija Nova Gorica je zaradi okoljskih in etičnih pomislekov že odstopila od sodelovanja pri tem dogodku.

