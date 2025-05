Nogometaši Aluminija in Gorice so se v 26. krogu druge slovenske lige razšli brez zmagovalca (0:0). Na vrhu so tako ostali Kidričani, ki imajo pred Novogoričani dve točki naskoka. Na drugi današnji tekmi je Dravinja slavila proti Beltincem z 2:1.



