Zadnji krog lige ABA prinaša slovenski derbi 24ur.com V zadnjem krogu rednega dela lige ABA se bodo v Novem mestu na slovenskem derbiju pomerili košarkarji Krke in Cedevite Olimpije. Medtem ko Novomeščani trenutno zasedajo 14. mesto na lestvici, so Ljubljančani še vedno v boju za boljše izhodišče pred začetkom končnice, a končni rezultat ni več le v njihovih rokah. Prenos ob 18.55 na Kanalu A in VOYO.

