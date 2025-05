V četrtek, 2. maja 2025, okoli 19.30 so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor obveščeni o najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva na območju občine Podlehnik. Po prvih podatkih naj bi šlo za ostanek iz časa druge svetovne vojne. Na kraj dogodka so bili nemudoma napoteni policisti Policijske postaje Podlehnik. Ti so območje najdbe zavarovali in čez noč poskrb ...