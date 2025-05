Oboževalci Christine Aguilera: Ona se obratno stara 24ur.com Pevka Christina Aguilera, ki je zaslovela že kot najstnica z uspešnicami Genie In a Bottle, Beautiful, Dirrty in Fighter, je na družbenem omrežju delila kolaž fotografij, ki so nastale med njenim poziranjem za revijo Carcy, njeni oboževalci pa so navdušeni nad njenim mladostnim videzom.

Omenjeni Christina Aguilera Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Jože Pučnik

Tadej Pogačar

Robert Golob