Avtorjem vsebin na platformi OnlyFans za 133 tisoč evrov dodatnih obveznosti SiOL.net Na poziv finančne uprave (Furs) k ustrezni registraciji dejavnosti objavljanja vsebin na plačljivi platformi za odrasle OnlyFans se je odzvalo le nekaj zavezancev. V začetku leta so tako začeli posamične nadzore in uvedli več kot 80 prekrškovnih postopkov. Večina je še v teku, za zdaj pa so obračunali 133 tisoč evrov dodatnih obveznosti.

