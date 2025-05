Kadetinje ŽNK Radomlje Medex bodo ob koncu sezone še tretjič v zadnjih štirih letih dvignile lovoriko za naslov državnih prvakinj. Radomljanke so do nove trofeje prišle z izjemno serijo 15 zaporednih zmag, z zadnjo proti Mariborčankam so tudi matematično potrdile prvo mesto. Kako nov uspeh kadetske ekipe rumenih doživlja Lana Tatarovac? »Meni naslov državnih prvakinj pomeni največ. Vem, da smo od ...