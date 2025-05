FOTO: Prometna nesreča ovira promet pri Supernovi in McDonald’su Lokalec.si Danes okoli 12.30 je v krožišču med restavracijo McDonald’s in nakupovalnim središčem Supernova v prišlo do prometne nesreče. Na kraju dogodka sta prisotni dve policijski vozili. Po poročanju očividke se je nesreča zgodila na prehodu za pešce. Čeprav poškodovanih vozil na samem mestu ni mogoče opaziti, je promet v krožišču močno oviran. Več informacij sledi. ...

Sorodno

























Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Vlado Kreslin

Robert Golob

Peter Jančič