Vratar po trku izgubil zavest, to so sporočili Lokalec.si Vratar nemškega nogometnega prvoligaša Heidenheima Kevin Müller je med petkovo tekmo 32. kroga nemškega prvenstva proti Bochumu utrpel pretres možganov, so danes sporočili iz nemškega kluba. Müller je v 50. minuti tekme trčil z igralcem Bochuma Ibrahimo Sissokojem. Heidenheim je zapisal, da so diagnozo postavili v petek pozno zvečer v bolnišnici in da trenutno še ni jasno, kako dolgo bo 34-letni n ...

