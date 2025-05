Šeškovi odložili slavje Bayerna, Dortmund do pomembnih točk Sportal V prvi nemški nogometni ligi prvak še ni odločen. Benjamin Šeško in soigralci so gostili Bayern München in remizirali s 3:3, kar pomeni, da bavarski velikan potrebuje spodrsljaj Bayerja ali pa vsaj točko na zadnjih dveh tekmah za zanesljivo potrditev naslova. V teoriji bi ga lahko ob enakem številu Bayer še prehitel, a razlika v zadetkih je krepko na strani moštva iz Münchna. Leipzig na drugi stra...

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Kaja Juvan

Luka Dončić

Janez Janša

Kevin Kampl

Zoran Janković