Maribor z zmago na derbiju preprečil slavje Olimpije Sportal Napočil je konec tedna, v katerem bi bil lahko že odločen novi slovenski nogometni prvak. A Maribor je imel drugačne načrte in v Stožicah z 2:1 ugnal vodilno Olimpijo in to odločitev preložil. Za uvod v 33. krog je v petek zvečer Bravo z 1:0 premagal Nafto. Sobota je poleg derbija prinesla še spopad med Radomljami in Muro (2:0), v nedeljo pa bosta na delu oba finalista pokala: Celjani v Ajdovščini...

