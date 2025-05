Microsoft spet najvrednejše podjetje na svetu RTV Slovenija Newyorški indeks S & P 500 je v nizu devetih zaporednih dni rasti, kar se ni zgodilo 20 let. In to kljub padcu ameriškega BDP-ja v prvem četrtletju! Še pomembneje je, da je ta delniški barometer nadoknadil vse izgube, ki jih je imel po dnevu osvoboditve.

Sorodno