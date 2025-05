Rosa Rekar in Mia Krampl sedma in osma Sportal Japonec Satone Yoshida in Angležinja Erin McNeice sta zmagovalca tekme v težavnosti za svetovni pokal v športnem plezanju na Baliju. Slovenci so se ob odsotnosti Janje Garnbret, ki se bo svetovnemu pokalu pridružila junija v Innsbrucku, potegovali za finali. Uspelo je Rosi Rekar in Mii Krampl, ki sta bili na koncu sedma oziroma osma.

Sorodno







Omenjeni Janja Garnbret Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tim Gajser

Boštjan Cesar

Kaja Juvan

Luka Dončić