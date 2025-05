Rosa Rekar in Mia Krampl v finalu Balija Sportal Slovenski športni plezalki Rosa Rekar in Mia Krampl sta se uvrstili v današnji finale svetovnega pokala na indonezijskem Baliju. V polfinalu v težavnosti je bila Rekar šesta, Krampl pa sedma, obe sta dosegli 37+. Do vrha sta prišli le Britanka Erin McNeice in Chaehyun Seo iz Južne Koreje.

