Kaj je (bo) prinesel tajni sestanek Dončića, Redicka in Pelinke? In kaj pomeni odsotnost Jamesa? 24ur.com Generalni direktor Los Angeles Lakers Rob Pelinka, trener jezernikov JJ Redick in zvezdnik ekipe iz mesta angelov so le dva dni po nepričakovani hitrem koncu sezone v ligi NBA na tajnem sestanku staknili glave. Tema skrivnostnega druženja trojice pa - prihodnost Los Angeles Lakersov. Čeprav vsebina ni povsem razkrita, pa je bila glavna tema kadrovanje pred naslednjo sezono. Ameriški mediji se ob ...

