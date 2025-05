Meteoinfo Slovenija opozarja, da se bo danes po sončnem dopoldnevu vreme hitro poslabšalo. Že v popoldanskem času se bodo nad severno in severozahodno Slovenijo začele pojavljati plohe in nevihte, ki jih lahko proti večeru zanese tudi nad severovzhod države – zlasti Pomurje in območje Goričkega. Po podatkih Meteoinfo se bo poslabšanje nadaljevalo v noči na ponedeljek. Na severozahodu in zahodu drž ...