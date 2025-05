Vlomilec na Viču ujet na kameri, v Šiški množičen pretep SiOL.net Na območju Viča v Ljubljani je nepridiprav vlomil v hišo, a je imel to nesrečo, da ga je lastnik spremljal preko videonadzornega sistema in o tem obvestil policijo. Na prizorišče vloma so poslali več patrulj, policisti pa so osumljenca prijeli, ko je z odtujenimi predmeti zapuščal hišo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Ljubljanski policisti preiskujejo tudi incident na območju Šiške, ...

