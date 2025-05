V prometni nesreči na Hrvaškem dva mrtva in več poškodovanih Lokalec.si V prometni nesreči na hrvaški avtocesti A3 blizu Zagreba, ki se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah, sta umrli dve osebi. Več kot 30 poškodovanih so reševalci prepeljali v bolnišnice. V nesreči sta bila udeležena osebni avtomobil in avtobus, oba z registrskimi oznakami iz Bosne in Hercegovine. Nesreča se je zgodila okrog 3. ure zjutraj na avtocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac med Popovačo in Križem ...

