Hutijevci zadeli letališče Ben Gurion in zaustavili promet 24ur.com Območje blizu letališča Ben Gurion v osrednjem delu Izraela je zadela balistična raketa, ki so jo iz Jemna izstrelili hutijevski uporniki. Osem ljudi je bilo lažje poškodovanih, letališče pa so za kratek čas zaprli in nato znova odprli za promet.

Sorodno



Omenjeni Izrael Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Cesar

Luka Dončić

Jan Oblak

Josip Iličić