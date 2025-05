Ukradel skiro in napadel lastnika preden so ga prijeli policisti 24ur.com Ljubljanski policisti so prijeli osumljenca kraje električnega skiroja v centru Ljubljane. Osumljenec je skiro ukradel pred gostinskim lokalom v centru Ljubljane, lastnika in njegovega znanca pa lažje poškodoval.

