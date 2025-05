Tudi v Ljubljani znova na tisoče tekačev na dobrodelnem teku Wings for Life RTV Slovenija Danes že dvanajstič po vsem svetu poteka dobrodelni tek Wings for Life, znova tudi v Ljubljani. Tekači so se na pot podali ob 13. uri s Kongresnega trga. Ves izkupiček od startnin namenijo za raziskave poškodb hrbtenjače in iskanje zdravila zanje.

Sorodno













Omenjeni Japonska

Ljubljana

Poljska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tim Gajser

Boštjan Cesar

Kaja Juvan

Luka Dončić