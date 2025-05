Po remiju Leverkusna vsega konec: Bayern osvojil nemško krono 24ur.com Nemško nogometno prvenstvo je odločeno. Potem ko je njihov najbližji zasledovalec Bayer Leverkusen remiziral s Freiburgom, so nogometaši münchenskega Bayerna še 34. osvojili naslov državnih prvakov. Farmacevti so sicer nadoknadili zaostanek z 0:2 in z rezultatom 2:2 iztržili točko, vendar za Bayernom zaostajajo neulovljivih osem točk.

