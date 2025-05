V živo: Stojanović proti Domžalam z Žlogarjem, petarda Celja Sportal Novi slovenski nogometni prvak še ni odločen. Maribor je imel drugačne načrte in je v Stožicah z 2:1 ugnal vodilno Olimpijo ter odločitev preložil. Za uvod v 33. krog je v petek zvečer Bravo z 1:0 premagal Nafto. Sobota je poleg derbija prinesla še spopad med Radomljami in Muro (2:0). V nedeljo igrata finalista pokala: Celjani so na prvi nedeljski tekmi v Ajdovščini zabili kar pet golov. Koprčani ...

