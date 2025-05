Razkrita Trumpova ruska zabloda in Putinovo blef premirje za izvedbo njegove “parade ponosa” PORTAL PLUS V zadnjih dneh smo poslušali novice o tem, da ZDA ne bodo več neposredno posredovale v mirovnih pogajanjih med Ukrajino in Rusijo. Če je to popolnoma res, bomo še videli. Je pa dejstvo, da se je Donald Trump ob svoji neposrečeni globalni carinski vojni spet precej osmešil s svojimi obljubami o tem, da bo mir vzpostavil v enem dnevu, ker bo poklical svojega domnevnega "prijatelja" Vladimirja Putina...

