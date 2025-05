Slave preporodil Koprčane in sploh ne pozna besede poraz Ekipa Koprčani pod taktirko trenerja Slaviše Stojanovića sploh še ne poznajo poraza, ob dveh pokalnih zmagah so v prvenstvu vknjižili štiri zmage in tri remije. Po današnji, 17. zmagi v sezoni Koprčani ostajajo v boju za Evropo.



