Izrael širi in krepi operacije v Gazi, vpoklicali več tisoč rezervistov N1 Izrael širi in krepi vojaške operacije na območju Gaze, vpoklicali so več tisoč rezervistov. Izvajati naj bi jih začeli šele po obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa v regiji prihodnji teden. Obenem naj bi kabinet potrdil tudi načrt za obnovo dobave pomoči v enklavo.

