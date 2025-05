Policija do streznitve pridržala žensko, ki je razgrajala na pikniku Dnevnik V nedeljo zvečer sta na pikniku nekje na območju Maribora javni red in mir kršila tako 37-letna ženska kot njen 51-letni bivši partner. Ker se opita gospa nikakor ni umirila, so jo policisti vklenili in pridržali do streznitve.

