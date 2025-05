Šolarji in dijaki po prvomajskih počitnicah znova v klopeh, jutri prvi maturitetni preizkus Primorske novice Za več kot 191.900 učencev in okoli 84.100 dijakov so se končale prvomajske počitnice in znova bo treba poprijeti za šolsko delo. To še posebej velja za maturante, ki jih v torek že čaka prvi maturitetni preizkus - esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika.

