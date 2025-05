Danes, 5. maja 2025, so bili v zgodnjih jutranjih urah poklicni gasilci Centra za zaščito in reševanje (CZR) Domžale obveščeni o požaru traktorja na območju občine Domžale. Vodja intervencije pri CZR Domžale, Jani Jeraj, je sporočil, da so bili o požaru obveščeni ob 4.09. Gasilci CZR Domžale so skupaj s prostovoljnimi gasilci PGD Žeje – Sv. Trojica požar pogasili in odklopili akumulator. Na kraju ...