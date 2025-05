Zorman: Od fantov pričakujem kar največjo mero borbenosti in želje Lokalec.si V nedeljo so se na zboru sestali člani slovenske moške rokometne reprezentance, ki jo v novem tednu čaka zaključni kvalifikacijski ciklus za nastop na evropskem prvenstvu 2026. V sredo se bo Slovenija v Vilni pomerila z Litvo, v nedeljo pa v Celju z Estonijo. Selektor Uroš Zorman od reprezentantov “pričakuje največjo mero borbenosti in želje”. Slovenski rokometaši so si sredi marca z dvema zmagama ...

Sorodno