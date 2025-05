Dejan Dogaja postal očka: S partnerko za sina izbrala ime, ki ima posebno moč Maribor24.si Z največjim veseljem in nasmehoma do ušes sta Dejan Dogaja in njegova izbranka iz okolice Maribora danes sporočila najlepšo novico - postala sta starša.

