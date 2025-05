S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so v dveh dneh, od sobote do danes zjutraj, 3. do 5. maja, prijeli 92 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Na območju Črnomlja (Vinica, Zilje, Preloka, Hrast pri Vinici) so izsledili in prijeli 24 tujcev, od tega: 11 državljanov Maroka,

8 državljanov Turčije,

po 2 državljana Somalije in Egipta,

1 državljana Nigerije. Na območju Brežic ...