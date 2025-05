F1 v Miami privabila številne hollywoodske zvezdnike 24ur.com Hitri avtomobili so v Miami tudi letos privabili številne zvezdnike. Velika nagrada Miamija, ki je ena od dirk formule ena, je bila razlog, da so na Florido odpotovali Timothee Chalamet, Tom Brady, Jelly Roll, Patrick Mahomes in Gordon Ramsay, ti pa niso uživali le ob spremljanju dirkalnikov, temveč tudi na številnih zabavah.