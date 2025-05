Skupnost občin Slovenije se je obrnila na Informacijskega pooblaščenca, potem ko so nekateri vrtci staršem posredovali obvestila o pobudi sindikata Sviz za ukinitev fleksibilnega normativa. Uporaba osebnih podatkov staršev ni dopustna za obveščanje o sindikalnih akcijah, razen če so starši v to privolili, je opozoril pooblaščenec.