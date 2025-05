Putin v nemščini kritiziral Zahod in branil prijatelja 24ur.com Ruski predsednik Vladimir Putin je v dokumentarnem filmu "Rusija. Kremelj. Putin. 25 let", ki sta ga pripravila Saida Medvedeva in Pavel Zarubin ter je bil predvajan na televiziji Rusija-1, komentiral odnos zahodnih državnih voditeljev do nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja.

