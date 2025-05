Dnevi slovenskega filma v Pulju: od otroških filmov do vojne klasike N1 V Pulju se bodo danes začeli tradicionalni Dnevi slovenskega filma. V osrednjem mestnem kinu Valli bodo občinstvu do četrtka prikazali večkrat nagrajeni otroški film Igrišča ne damo! Klemna Dvornika, Tartinijev ključ Vincija Voguea Anžlovarja, kratki film Ostri vrh Matica Poropatiča in klasiko Ne joči, Peter Franceta Štiglica.

