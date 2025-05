Foto: Gusarska noč navdušila obiskovalce v Bodoncih Vestnik Minulo soboto je na nogometnem igrišču v Bodoncih potekala Gusarska noč. Za nepozabno vzdušje so poskrbeli Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, ki so s svojo glasbo razveselili številne obiskovalce. Kot so zapisali organizatorji, je dogodek presegel vsa pričakovanja – večer je bil poln petja, plesa in dobre volje, ki se je nadaljevala dolgo v noč.

Omenjeni Facebook Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Anže Kopitar

Robert Golob

Tim Gajser

Uroš Zorman