Želeli so Florido, zdaj imajo priložnost za maščevanje Sportal V hokejski ligi se je začel konferenčni polfinale. Prvo tekmo igrata Toronto Maple Leafs in Florida Panthers. Hokejisti iz Ontaria so v prvem krogu končnice s 4:2 v zmagah izločili Ottawo Senators, hokejisti s Floride pa s 4:1 Tampo Bay Lightning. V rednem delu sezone je imel Toronto pet zmag več, Florida pa je branilec naslova prvaka.

Sorodno



















Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Anže Kopitar

Robert Golob

Tim Gajser

Uroš Zorman